Broer Bryan blijkt reddende engel Britney Spears

Nu de zangeres in scheiding ligt...

Nadat Sam Asghari (29) afgelopen week de scheiding aanvroeg leek Britney Spears (41) helemaal niemand in haar leven meer te hebben. De wereldster hield zich schuil in haar lege miljoenenvilla. Nu blijkt dat ze steun uit onverwachte hoek krijgt: broer Bryan (46) is tijdens de liefdesbreuk haar grote steun en toeverlaat.