Zwangere Marlijn Weerdenburg: ’Ik voel me geweldig goed’

„Dank jullie wel voor alle berichten op mijn zwangerschap. Paul en ik zijn vreselijk blij dat we nóg een kindje mogen krijgen. Het is nogal wat; alles nog een keer mee te mogen maken”, schrijft Marlijn.

Haar 3-jarige zoontje Teun vraagt volgens haar al elke dag of de baby al komt. „Lesje geduld kan dus zeker geen kwaad.”

Zaterdag was voor het eerst duidelijk te zien dat de presentatrice zwanger is. In haar programma Moltalk kon ze haar groeiende buik niet meer verbergen. Marlijn maakte het babynieuws afgelopen week bekend.