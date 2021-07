Prins Harry weer vaker in Engeland?

Harry, die sinds zijn stap terug binnen het Britse koningshuis met zijn gezin in Californië woont, was nauw betrokken bij de zoektocht naar een geschikte locatie. De prins ’kwam met goede ideeën en tips’, vertelt de directeur van de organisatie aan The Times.

De hertog van Sussex begon in maart bij de start-up, die gespecialiseerd is in coaching en mentale gezondheid. De prins is aangesteld als Chief Impact Officer. In die rol gaat hij voornamelijk over managementzaken en werkt hij nauw samen met de topman van het bedrijf.

Harry is sinds zijn definitieve vertrek als senior royal begin dit jaar twee keer teruggevlogen naar het Verenigd Koninkrijk. Zo was de prins in april aanwezig bij de uitvaart van zijn opa, prins Philip, en onthulde hij begin deze maand samen met zijn broer prins William een standbeeld van hun moeder Diana.