Jodi Montgomery blijft curator Britney Spears: ’Ze wil dat ik aanblijf’

Montgomery nam het curatorschap over van Britney’s vader Jamie Spears toen die in 2019 gezondheidsproblemen had. Ze bleef aan als co-conservator toen hij terugkeerde. Deze winter diende de muzikante bij de rechtbank in Los Angeles een verzoek in om alleen Montgomery toezicht te geven op haar persoonlijke leven, zoals medische zaken. Jamie zou zich in die constructie alleen nog kunnen bemoeien met haar zakelijke beslissingen.

In de afgelopen dagen gaven Spears’ manager en haar advocaat er de brui aan. Manager Larry Rudolph zegde na 25 jaar op nadat hij had gehoord van de plannen van de zangeres om te stoppen met optreden en opnames. Advocaat Sam Ingham, die door een rechtbank aan Spears is toegewezen toen 13 jaar geleden haar onderbewindstelling van start ging, gaf dinsdag gehoor aan het verzoek van de zangeres om verder te gaan met een advocaat die zij zelf uitzoekt.