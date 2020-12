Zangeres Naaz in het geheim getrouwd

„Hi hallo, ja wij zijn een tijdje geleden getrouwd voor de Koerdische en Pakistaanse wet”, schrijft de 22-jarige Naaz bij een serie foto’s van de bruiloft.

In oktober maakte Naaz bekend dat zij en Kevin zich hadden verloofd. Dat was enkele maanden nadat ze voor het eerst een foto van haar grote liefde had gedeeld. „Ik wilde eigenlijk nooit iets over mijn liefdesleven delen, maar hij is de ware dus ik vind het prima om het nu te delen”, schreef ze toen.