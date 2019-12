Haye van der Heyden doet stap terug bij Ongehoord Nederland

„De gevolgen in de media van het in mijn ogen prima verlopen interview bij de Perstribune van afgelopen zondag waren dusdanig heftig en bloederig dat ik echt geen behoefte heb aan meer”, schrijft de scenarist aan het bestuur van de omroep. „Elke nuance werd ogenblikkelijk in rancune gesmoord. Zonde van mijn tijd. Die besteed ik liever aan het produceren van content voor jullie. Ik blijf namelijk graag en met nieuwe energie betrokken bij Ongehoord Nederland, vanaf nu als buitenproducent en vlogger. Zoals met jullie afgesproken. Ik ben er blij mee.”

Haye lag onder vuur omdat hij in het radio-interview stelde dat Holocaustontkenners in de programma’s van de toekomstige omroep de ruimte moeten krijgen om hun verhaal te doen.