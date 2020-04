Heel Holland Bakt-winnares Anna Yilmaz gestopt bij Marine

Hij vroeg onder meer hoe het nu was om niet in de keuken te staan op een marineschip, waarop Yilmaz antwoordde dat ze in Amersfoort een eigen bedrijf wil beginnen en daarom gestopt was bij de marine. Ze heeft tien jaar gediend maar vond de combinatie met haar bak-activiteiten steeds moeilijker zo vertelde ze eerder dit jaar al.

Anna Yilmaz was geen onbekende voor koning Willem-Alexander. Vorig jaar, na haar winst in het populaire televisieprogramma, was ze gevraagd om in haar woonplaats Amersfoort voor het koninklijk bezoek op Koningsdag ook een bijzondere taart te maken. Die werd door de Oranjes met smaak verorberd.