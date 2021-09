Agneta Fältskog: ik durf niet te zeggen wanneer ABBA weer samenkomt

„Ik durf het eigenlijk niet te zeggen”, zegt de 71-jarige zangeres als ze door Sveriges Radio wordt gevraagd wanneer de band weer bij elkaar komt. „We zijn nu wat ouder en hebben allemaal onze kwaaltjes, haha. Maar we ploeteren verder. Maar ik durf het niet te zeggen, omdat het een beetje onzeker is.”

In mei gaat in een speciaal gebouwd theater in Londen de voorstelling ABBA Voyage in première. Hier treden hologrammen van de bandleden - driedimensionale afbeeldingen die net echt lijken en bewegen - op het podium met zowel oud als nieuw materiaal van de Zweedse popgroep.

„Op dit moment zijn we blij dat we dit voor elkaar hebben gekregen”, zegt Agneta. „Laten we hopen dat alles goed gaat in Londen bij de première daar.”