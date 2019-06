’Meghan en Harry op koninklijk bezoek naar Afrika’

Harry’s moeder, prinses Diana, spendeerde veel tijd in Afrika voor liefdadigheidswerk. Harry heeft volgens een insider nooit een geheim gemaakt hoeveel invloed zijn moeder op hem gehad heeft. „Zijn reis naar Afrika komt op een punt in zijn leven waarbij hij zelf vader is geworden.”

Meghan en Harry zullen naar verwachtingnt tijdens hun verblijf ook aandacht besteden aan zijn liefdadigheidsorganisatie Sentebale.

Eerder werd er gesuggereerd dat Meghan en Harry naar Afrika zouden verhuizen om daar een paar jaar te gaan wonen, om daar liefdadigheidswerk te gaan doen. The Sunday Times zag voordelen voor zowel de Sussexes, die wat meer afstand zouden krijgen van de Britse pers, en het Verenigd Koninkrijk. Dat zou optimaal kunnen profiteren van de ’rocksterrenstatus’ van Harry en Meghan.