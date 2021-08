Nance herenigd met eurodance-act Twenty 4 Seven

„Ons Twenty 4 Seven-avontuur wordt door corona flink op de proef gesteld”, schrijft Nance zondag op Instagram bij een foto waarop ze samen met Hanks en Jack staat. „Festivals die niet doorgaan en de afstand tussen mij en de jongens maakt het er niet makkelijker op. Dus tijd om elkaar weer eens te zien en een fijne tijd samen te hebben in Neurenberg, waar de jongens wonen.”

In november 2019 maakte Nance bekend dat ze vanaf maart 2020 weer wereldwijd zou toeren met Twenty 4 Seven. Ze maakte tussen 1989 en 1996, de gloriejaren van Twenty 4 Seven, deel uit van de groep en scoorde hits als Slave To The Music, I Can’t Stand It, Is It Love en Take Me Away.