Duitse acteur Heinz Hoenig (68) en vrouw (35) verwachten kind

Hoenig is door het dolle heen. „Ik kan mijn gevoelens nauwelijks in woorden uitdrukken”, vertelde hij in een interview met het Duitse blad Frau im Spiegel.

Aan de ontbijttafel werd Hoenig door zijn 33 jaar jongere vrouw met het babynieuws verrast. Zij laat weten: „Het is een wonder. Alles klopt: we houden van elkaar, we zijn getrouwd en onze baby is het hoogtepunt van onze liefde.”

De acteur heeft twee - inmiddels volwassen - kinderen uit een eerder huwelijk. Hoenig ziet zijn derde kind als ’een geweldig cadeau’.