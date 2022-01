America’s Funniest Home Video’s eert Bob Saget

De huidige presentator Alfonso Ribeiro startte de show met de woorden: „Bob was de ruggengraat van een televisieshow die niet alleen Amerika heeft vermaakt, maar de hele wereld. Bob maakte ons aan het lachen, hij liet ons schateren en vaak deed hij ons ook even grinniken. Een comedylegende. Onze lieve vriend. We gaan je missen, Bob.” Daarna werd een clip uit een interview vertoond waarin Saget uitlegde hoe hij de vijf verschillende stemmetjes heeft bedacht waarmee hij de ingezonden homevideo’s van een voice-over voorzag.

Saget presenteerde het programma in de hoogtijdagen van sitcom Full House, waarin hij te zien was als Danny Tanner. Hij overleed op 9 januari onverwachts. De comedian werd afgelopen vrijdag begraven in Los Angeles. Daarbij waren Full House-collega’s John Stamos en Dave Coulier twee van de kistdragers. Ook castleden Candace Cameron Bure, Jodie Sweetin, Lori Loughlin, Mary-Kate en Ashley Olsen en Andrea Barber waren aanwezig bij de uitvaart.