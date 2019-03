Sterren herdenken Star Trek-acteur Anton Yelchin op verjaardag

„Fijne verjaardag Anton, je zit voor altijd in ons hart”, schreef Zoe bij een foto van zichzelf met de acteur en hun Star Trek-collega’s Karl Urban en John Cho.

Marilyn Manson liet op Twitter weten: „Ik mis Anton Yelchin en ik zou willen dat ik vandaag zijn verjaardag met hem kon vieren. A - we zullen altijd aan je denken. En ik mis je.” De shockrocker zag de humor in van zijn boodschap. „Ik weet dat je dit twitterbericht had gehaat. Maar je lacht er nu ergens om, jij genie.”

Anton overleed bij een ongeval op zijn eigen oprijlaan. Zijn auto rolde achteruit op de steile oprijlaan, waarbij de acteur tussen de wagen, een stenen zuil en zijn tuinhek terechtkwam. Vrienden die ongerust werden toen hij niet kwam opdagen bij een repetitie, vonden zijn lichaam daar. Uit autopsie bleek dat Anton waarschijnlijk binnen een minuut na het ongeval is overleden.