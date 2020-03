Evan Rachel Wood is de weg kwijt in Westworld

„Als ik even mag opscheppen; ik heb het van alle castleden tot nu toe het vaakst bij het rechte eind gehad”, aldus de actrice in een interview met BuzzE. „Op een gegeven moment ging onder de andere acteurs zelfs het gerucht dat de schrijvers mij alles al hadden verteld. Wat absoluut niet waar was. Ik heb gewoon altijd een gevoel gehad welke richting de serie op ging. Tot nu dan, dus daar gaat mijn reputatie.”

Hosts in opstand

Wood speelt in Westworld het personage Dolores. Zij is een van de ’hosts’ uit het park waar de naam van de serie naar verwijst. De hosts lijken in alles op mensen, maar zijn gefabriceerd om de bezoekers van het park op alle gewenste manieren te vermaken. Park Westworld deed goede zaken, tot de hosts in opstand kwamen.

In het derde seizoen, dat vanaf maandag te zien is via Ziggo, maakt Dolores kennis met de echte wereld buiten het park. Dat blijkt niet helemaal te zijn wat ze ervan verwachtte. Wood: „Ze heeft een fascinatie met het idee van een vrije wil, juist omdat haar soort die nooit had. En ze heeft altijd Westworld uit gewild, de echte wereld in. Maar nu ze in die vrije wereld is, blijkt deze lang niet zo echt als ze dacht. En al helemaal niet zo vrij.”

Technologie

Westworld laat vaak zien hoe technologie het slechtste in mensen naar boven haalt. Maar de actrice ziet ook de mooie kanten van innovatie terug in de serie. „We laten het gevaar zien, maar ook het feit dat we dankzij technologie allemaal maar een paar kliks verwijderd zijn van kennis en informatie. Dat we meer mogelijkheden hebben om met elkaar te communiceren dan ooit.”

Zelf heeft Wood dan ook een haat/liefde-verhouding met de digitale wereld. „Je moet zo opletten dat je jezelf er niet in verliest. Ik heb bijvoorbeeld alle sociale media apps van mijn telefoon gehaald, omdat ik ze zo vaak gedachteloos opende en maar zat te scrollen. Nu moet ik daarvoor eerst inloggen en dan denk ik vaak: laat ook maar. Kun je nagaan: als je naam invullen al te veel moeite is, hoe graag wilde je dan eigenlijk naar Twitter?”