Justin Bieber geeft eerste lange concert sinds 2017

Justin wordt tijdens zijn virtuele show vergezeld door een band en dansers. "Kom met me feesten terwijl we 2021 inluiden", schrijft hij op Twitter.

De zanger organiseert het concert in samenwerking met T-Mobile. Klanten van het telecombedrijf kunnen in de nacht van 31 december op 1 januari live om 04.15 uur Nederlandse tijd, en later op de dag naar twee herhalingen, gratis kijken naar de show. Voor andere fans van over de hele wereld kost een kaartje 25 dollar.