Loiza Lamers uit de kleren voor Humberto Tan

De shoot heeft nu het mannenblad JFK gehaald. Op Instagram geeft Loiza alvast een voorproefje met een foto waarop ze naakt op een bed ligt. Ze schrijft erbij: „Ongeveer drie maanden geleden vroeg Humberto Tan mij een vrij werk-shoot te doen. Na een toffe dag waren we uiteindelijk zo blij met het resultaat en voor je het weet sta je dan (half)naakt in de nieuwe JFK Men.”

De vrij werk-shoot is Loiza goed bevallen. „Het was een eer om met deze fantastische fotograaf en persoon te mogen werken!”

Humberto Tan is sinds hij in 2016 het tv-programma Het Perfecte Plaatje won, volop aan het fotograferen geslagen en heeft zijn interesse voor het vak breed ontwikkeld. Zo werkte hij samen met de 25-jarige fotografe Fleur, zo bleek eerder deze donderdag. Of hij met haar naast hun passie voor het hanteren van de lens, ook de lakens zou hebben gedeeld, zoals de geruchten willen, dat laten beiden in het midden.