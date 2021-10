Paul McCartney had een oogje op koningin Elizabeth

„Ze was een knappe vrouw, een beetje als een filmster uit Hollywood”, vertelt McCartney in het boek. „Ik denk dat een deel van het geheim achter haar populariteit, althans voor mijn generatie, was dat ze nogal een babe was... Op onze jongensachtige manieren vonden we haar nogal leuk.”

De gitarist en zanger van The Beatles herinnert zich ook nog het moment dat hij met de band een lied had gespeeld voor de nu 95-jarige vorstin, maar ze geen hoogte konden krijgen van wat ze er nou van vond. „Ze had er niet veel over te zeggen. Ja, ik weet niet hoe ik het moet zeggen, maar ze zei gewoon niet veel.”

Inmiddels hebben de zanger en de koningin elkaar vaker ontmoet. Onder meer in 1965 toen McCartney en de andere Beatles door de koningin op Buckingham Palace werden geëerd voor hun werk. In 1997 heeft ze McCartney geridderd waardoor hij de titel Sir mag voeren.