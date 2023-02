Premium Het beste van De Telegraaf

BN’er wacht bij uitvoering taakstraf geen VIP-behandeling Glennis eerdaags niet ín, wel áan de bak

Door Edwin Bredius Kopieer naar clipboard

Glennis Grace zit binnenkort met een volle agenda. Haar wacht een taakstraf van maar liefst 200 uur. Ⓒ ANP/HH

Wat is het stil rond Glennis Grace! De 44-jarige zangeres, die onlangs nog beelden deelde van een vakantie, lijkt zich nu voor te bereiden op het uitvoeren van de haar opgelegde taakstraf van vijf weken! Of… is zij daar misschien al aan begonnen? De reclassering hult zich in stilzwijgen, maar praat wel openlijk over wat Glennis, en de BN’ers die haar voorgingen, zoal te wachten staat.