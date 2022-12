Emma Thompson: ’Scène uit Love Actually doet mij nog steeds pijn’

Ⓒ Getty Images

Emma Thompson wist hoe ze zich moest voelen toen haar personage in de film Love Actually werd bedrogen door haar echtgenoot, die stiekem een cadeau voor zijn minnares had gekocht. In het echte leven ging de ex-man van de actrice namelijk ook vreemd. Het doet Thompson nog steeds pijn als ze de betreffende scène in de film ziet.