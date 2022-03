The Academy ’veroordeelt’ klap Will Smith en start onderzoek

Columns & Opinie

’Aandoenlijk dat Will Smith voor zijn vrouw opkomt. Maar moet dat met geweld?’

Hester Zitvast schrijft over dat wat haar opvalt in het nieuws. Dit keer over de meest recente televisierel die ontstond tijdens de Oscar-uitreikingen. Een grap van Chris Rock over de vrouw van Will Smith schoot de acteur in het verkeerde keelgat, waarna hij het podium op kwam en een klap uitdeelde....