Boomerangdater Alex uit B&B Vol Liefde deed al eerder mee aan LLDL

Volgens Lovereality ging zijn deelname aan het datingprogramma in de voormalige Gouden Kooi-villa daar niet bepaald van een leien dakje. Zo liep Alex wel erg hard van stapel tijdens zijn date met Caroline. Over papegaaien raakte hij niet uitgepraat. Wellicht dat hij Astrid wel met zijn papegaaienpassie kan bekoren?

De 48-jarige Astrid bezit bed and Breakfast Haus Nohra in het Oostenrijkse St. Michael Im Lungau. Samen met haar kinderen is ze 5,5 jaar geleden geëmigreerd. Haar motivatie om deel te nemen aan het RTL-programma? „Ik doe mee aan dit programma, omdat ik een Nederlandse man naast mij zie. Oostenrijk is echt een waanzinnig mooi land, het is een leuk land. De mannen hier zijn nog heel traditioneel. Er zit een duidelijke scheiding nog tussen man en vrouw. Daar is niets mis mij, maar de mannen zijn het gewoon niet voor mij. Ik ben daar zelf ook gewoon veel te zelfstandig voor, veel te sterk en veel te direct. Ik heb ook wel iemand nodig die mij een beetje tegengas kan geven en durft te geven.”

In de eerste aflevering waren er al een paar ongemakkelijke momenten tussen Astrid en Alex te zien en is het maar de vraag of ze uiteindelijk wél in jodelstemming raakt van de boomerangdater.