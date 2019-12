Opvolgster Harry Piekema twijfelde over AH-reclame

Randy, die rolletjes had in onder meer Goede Tijden, Slechte Tijden en Toren C, zegt in Het Parool dat ze ’enorm heeft getwijfeld’.

„Niet om Albert Heijn, dat vond ik prima, maar wel om de impact. Ik zit er niet op te wachten om herkend te worden, dat is de laatste reden waarom ik ooit actrice wilde zijn. Dus toen ik de klus kreeg, voelde het als een groot avontuur, maar was ik ook doodsbang.”

Schaapachtig lachen

De actrice nam in september het stokje over van ’supermarktmanager’ meneer Van Dalen, een rol die jarenlang werd vertolkt door Harry Piekema. Laatstgenoemde was te zien in Randy’s eerste commercial en gaf haar bovendien tips over hoe om te gaan met plotselinge bekendheid.

„Harry zei: ’Bedenk wat je kunt zeggen als je voor de duizendste keer dezelfde grap of dezelfde opmerking krijgt.’ Als ze bijvoorbeeld tegen je zeggen: ’Jij weet vast wel waar de kaas ligt.’ Heel veel verder dan een beetje schaapachtig lachen, met een rood hoofd, ben ik nog niet gekomen.”