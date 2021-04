Roxeanne’s verloofde furieus om reactie omroep op Hazes-docu

„Het respectloze opportunisme van de producenten is één. Maar dat er bij de AvroTros of NPO in het hele proces niet één iemand is die de vraag stelt of dit wel helemaal moreel in de haak is… bijzonder”, liet hij woensdagavond al boos weten. En die verontwaardiging is donderdag alleen maar erger geworden.

„Vreemde manier om je straatje schoon te vegen”, schrijft Zwennes over de reactie van de omroep. De AvroTros claimt dat Roxeanne de mogelijkheid heeft gekregen om de documentaire vooraf te bekijken en te bespreken, maar dit heeft afgewezen. Dat is volgens Zwennes echter niet waar. „Er is enkel contact geweest met de regisseur en co-producent die, nadat op vriendelijke en uitvoerige wijze duidelijk was gemaakt dat er niet meegewerkt zou worden, eenzijdig het contact heeft verbroken.”

Privébeelden

Roxeanne liet woensdagavond op Instagram weten geen toestemming te hebben gegeven om archiefmateriaal van het gezin te gebruiken. Het gaat volgens de zangeres onder meer om beelden die zij met haar eigen recorder heeft gefilmd. In een van de fragmenten is een van de laatste gesprekken te zien die zij met haar vader had.

„Aangezien ik niets anders van mijn vader heb dan herinneringen, had ik deze beelden graag privé gehouden en op een zelfgekozen moment willen bekijken en aan mijn kind laten zien”, aldus Roxeanne. Het doet haar ’extra veel pijn’ dat de beelden nu op straat liggen. „Ik heb via mijn management aan beide producenten laten weten dat ik niet akkoord ga met het gebruik van privébeelden. Het kwetst me dat deze wens genegeerd is en dat dit in de komende afleveringen naar alle waarschijnlijkheid nog vaker gebeurt.”

Aangepast

De vrouw van André Hazes, Rachel, en zijn zoon André hebben wel meegewerkt aan de film. „Zijn dochter Roxeanne heeft besloten geen actieve rol te spelen in deze documentaire en dat is haar goed recht”, laat een woordvoerder van Avrotros weten. „De privébeelden waaraan Roxeanne refereert, zitten om die reden dus ook niet in de documentaire. Helaas komt er wel een kort shot voor in de intro van de serie. Dit is inmiddels aangepast.”

Zwennes zegt niet in onderhandeling te gaan over het gebruik van de beelden. „Over een reeks die om vele redenen en op deze manier niet gemaakt had mogen worden. Het is ook een nogal makkelijke geste wanneer de helft van de reeks al live staat.” Zwennes sluit zijn bericht af met de boodschap dat de omroep nog steeds geen contact heeft opgenomen met hem of Roxeanne. De eerste aflevering van Kleine Jongen werd woensdag door 809.000 mensen bekeken.