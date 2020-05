Alternatief 5 mei-concert in top met 1,4 miljoen kijkers

Omdat het jaarlijkse concert op de Amstel vanwege de coronacrisis niet kon doorgaan, zond NPO1 als alternatief rechtstreeks een concert uit vanuit de foyer van het theater met artiesten Roel van Velzen, Simone Kleinsma, mezzosopraan Maria Fiselier en violiste Noa Wildschut. De artiesten, die de coronamaatregelen in acht namen, werden begeleid door het Metropole Orkest, dat dit jaar ook zijn 75e verjaardag viert. Daarnaast gaf NOS-presentator Simone Weimans tijdens de uitzending een overzicht van de hoogtepunten uit 5 mei-concerten uit het verleden.

Ook de eerste aflevering van het tweede seizoen Beter Laat dan Nooit waarin Gerard Cox, Peter Faber, Willibrord Frequin en Barrie Stevens dit keer met (een zwangere) Katja Schuurman op reis gingen, deed het goed met ruim 1 miljoen kijkers en een marktaandeel van 17 procent. Het is het best scorende entertainmentprogramma in de top 10 (zevende plek), die verder vooral uit nieuws en actualiteiten bestaat. Ook Goede Tijden, Slechte Tijden wist dit keer de top 10 te bereiken, met 796.000 kijkers.

Vlak daarna en net buiten de top tien, volgt Beau van Erven Dorens met 752.000 kijkers en een marktaandeel van 14 procent. Hij verloor met zijn show Beau iets aan kijkers ten opzichte van de maandag, ondanks het goed bekeken Beter Laat dan Nooit dat direct aan zijn show vooraf ging.

Het best bekeken programma van de dag was het Journaal van 20 uur op NPO1 met 2,5 miljoen kijkers. De top 3 wordt voltooid door het Journaal van 18 uur op NPO1 (1,6 miljoen) en het Half acht nieuws op RTL4 (1,4 miljoen).