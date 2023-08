Tina Nijkamp deelt geen kijkcijfers meer, NMO overweegt sanctie

De kijkcijfers worden sinds dinsdag niet meer direct de dag na uitzending gedeeld door het Nationaal Media Onderzoek (NMO) dat deze gegevens verzamelt. De cijfers worden nu pas na een week gepubliceerd, omdat dan ook cijfers kunnen worden gemeld van mensen die na de uitzending hebben teruggekeken. Experts en journalisten hebben kritiek op deze nieuwe methode. Nijkamp deelde dinsdag op Instagram de lineaire cijfers van maandag om aan te tonen dat de nieuwe methode in haar ogen ouderwets en niet praktisch is.

Nijkamp laat desgevraagd woensdagochtend weten de kijkcijfers van dinsdag wel in haar bezit te hebben. „Het ging me om het punt dat het onhoudbaar is in deze tijd minder informatie te delen dan meer informatie, terwijl die informatie wel in handen is van veel mensen”, aldus de voormalige zenderbaas van SBS6.

Bekijk ook: NMO onderzoekt lekken kijkcijferdata door Tina Nijkamp

Contact

Patricia Sonius, directeur onderzoek NMO, laat woensdag weten dat er dinsdag contact is geweest met alle partijen die wel dagelijks de kijkcijfers krijgen, maar deze niet in zijn geheel mogen publiceren. „We hebben gezamenlijk een aantal spelregels voor dit nieuwe systeem afgesproken”, aldus Sonius. „Het is wel de bedoeling dat alle partijen zich daaraan houden.” De toezegging om die regels niet te breken is niet vrijblijvend, beklemtoont Sonius: „Het bestuur moet echter bepalen of er een sanctie volgt en zo ja, welke sanctie. Deze situatie is nieuw voor ons.”

NMO wil graag in gesprek met Tina Nijkamp over haar uitlatingen. Nijkamp bevestigt dat de organisatie haar heeft uitgenodigd voor een gesprek. Het is niet duidelijk of en wanneer het gesprek gaat plaatsvinden.