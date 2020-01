Voormalig perschef: ’Besluit prins Harry kent zijn weerga niet’

„Harry heeft zijn hart laten spreken en niet zijn hoofd”, vertelt Arbiter tegen BBC. De veel geraadpleegde voormalige ingewijde van de koninklijke familie zei niet te weten hoe Harry’s wens om slechts ’parttime’ deel te nemen aan koninklijke verplichtingen in de praktijk kan werken. Alleen al dat hij met echtgenote Meghan en zoontje Archie zijn tijd wil verdelen tussen Londen en Noord-Amerika is daarbij problematisch. „Denk alleen maar aan alle vluchten die nodig zijn, en de kritiek die ze daarvoor zullen krijgen.”

Het besluit van prins Harry kan ook vervelend uitpakken voor zijn vader prins Charles en broer prins William. Het was de bedoeling dat het koningshuis na het overlijden van koningin Elizabeth in een afgeslankte vorm verder zou gaan. Zeer tegen de zin overigens van Charles’ broer prins Andrew, die voor zichzelf en liefst ook voor zijn dochters Beatrice en Eugenie nog een rol zag. Andrew echter is al uitgerangeerd.

De Queen schakelde tot voor kort al haar kinderen in, en ook haar neven en nicht gaan regelmatig namens haar op pad. In de toekomst echter zouden William en Harry met hun gezinnen de monarchie dragen, waarbij Harry verder op de achtergrond zou raken naarmate de kinderen van William ouder worden en taken kunnen gaan uitvoeren. Maar Harry kan natuurlijk besluiten om tegen de tijd dat zijn vader op de troon komt, weer een grotere rol te gaan spelen binnen de ’Firm’, het koninklijk bedrijf van de Windsors.

