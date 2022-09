Samantha Steenwijk niet meer bij RTL Boulevard: tijd voor nieuwe dingen

De zangeres vertelde dat ze jaren met veel plezier bij het programma heeft gewerkt, maar dat ze afscheid heeft genomen omdat het ’tijd is om nieuwe dingen te doen’. Wel voegt ze daaraan toe dat zij en RTL Boulevard ’als goede vrienden uit elkaar zijn gegaan’.

Eerder dit jaar kwam Samantha volop in de aandacht nadat zij een kort geding had aangespannen tegen roddelvlogger Yvonne Coldeweijer. Zij had in een video op haar juicekanaal Life of Yvonne beweerd dat de zangeres illegale dieetpillen had gebruikt om af te vallen. Die stap om een rechtszaak te beginnen wekte destijds onbegrip bij een aantal van haar collega's bij RTL Boulevard.