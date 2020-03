Zorgen om Frida Kahlo blockbuster Drents Museum

Zelfportret van Frida Kahlo met aapje en Mexicaanse naakthond uit 1945. Ⓒ Foto Museo Dolores Olmedo

Het zijn spannende tijden voor het Drents Museum in Assen. Door de coronacrisis zag de directie zich - na dagen koortsachtig overleg - al genoodzaakt om de voor half april geplande nieuwe tentoonstelling In de ban van de Ararat - Schatten uit het oude Armenië uit te stellen tot volgend voorjaar. Inmiddels rijst de vraag of de grote Frida Kahlo-expositie, dé potentiële blockbuster van het jaar, straks in oktober wel open kan gaan.