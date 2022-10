Premium Het beste van De Telegraaf

Amerikaanse droom lijkt voorgoed verloren Tv-bekentenis Glennis Grace heeft grote gevolgen

Bij Eva Jinek aan tafel ging Glennis Grace, voor het eerst reagerend op de rel die ze vechtend veroorzaakte in een supermarkt, diep door het stof. Ⓒ RTL

Ze had dinsdagavond misschien wel in Las Vegas kunnen optreden, of in New York. In plaats daarvan zat Glennis stamelend en wisselend schuldbewust bij Eva Jinek te vertellen over de onverkwikkelijke Jumbo-mishandelingszaak rond haar zoon. De zoon voor wie zij een Amerikaanse carrière opgaf, die zij na een onvermijdelijk lijkende veroordeling nooit meer kan gaan oppakken...