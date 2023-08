The Last Voyage of the Demeter: bloederige bootreis

2023 is niet alleen het jaar van Barbenheimer, ook maakt Graaf Dracula een opvallende comeback. Geestig was Renfield, waarin we leerden over de toxische werkrelatie tussen de Prins der Duisternis en zijn bediende. Deze week zet de Noorse regisseur André Øvredal zijn tanden in The last voyage of the Demeter.

The last voyage of the Demeter kijkt lekker weg. Ⓒ WW Entertainment