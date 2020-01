’Frank Masmeijer komt mogelijk dit jaar al vrij’

„In België is er een regeling dat een gedetineerde na een derde van zijn straf voorwaardelijk vrij kan komen”, vertelt zijn nieuwe Belgische advocaat dinsdag aan Shownieuws. „Zes maanden daarvoor kan men in aanmerking komen voor elektronisch toezicht.” Het besluit hierover ligt in handen van een strafuitvoeringsrechter.

De veroordeelde Nederlander heeft begin 2021 een derde van zijn straf uitgezeten. „Hij zou dus dit jaar nog in aanmerking kunnen komen voor elektronische detentie”, stelt zijn advocaat.

Masmeijer is veroordeeld vanwege zijn aandeel in de smokkel van een grote partij cocaïne in 2014. De veroordeling betreft ook deelname aan een criminele organisatie en valsheid in geschrift. Het hof noemde de feiten ’zeer ernstig’. De rechter woog mee dat Masmeijer eerder is veroordeeld en dat hij iemand heeft bedreigd in het kader van de drugszaak.

