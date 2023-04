Pete Davidson zag op tv dat zijn vader was omgekomen tijdens 9/11

„Mijn vader zou me van school ophalen op 11 september, maar ik werd door m’n moeder opgepikt en ze zei drie dagen lang niet wat er aan de hand was. Ze bleef maar zeggen dat m’n vader nog op werk was en naar huis zou komen”, vertelt de 29-jarige Davidson over zijn vader Scott, die brandweerman was. „Ik had geen idee.”

De destijds 7-jarige Davidson kreeg toen op een gegeven moment, zonder reden, van zijn moeder huisarrest en mocht ook geen tv meer kijken. De komiek begreep er niks van, want hij had immers niks gedaan, dacht hij. „Toen zette ik op een avond de tv aan en zag ik mijn vader. Er werd gezegd dat hij een van de brandweerlieden was die waren omgekomen.”

Davidsons moeder Amy was destijds 30 jaar, maar wist volgens de acteur niet hoe ze met de situatie om moest gaan. „Niemand wist dat”, blikt de komiek terug. „Het was raar, want we wisten bijna drie weken lang niet dat hij was overleden.”