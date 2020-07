Zijn Taylor Swift en Katy Perry verre familie van elkaar?

Tijdens het gesprek deelde presentator Sian Welby een fan-theorie dat Perry en Swift negen bloedlijnen verder nichtjes van elkaar zouden zijn. „Nou ja, we hebben wel ruzie net als nichtjes”, grapt Perry, verwijzend naar haar jarenlange vete met Swift die vorig jaar werd bijgelegd.

De theorie is echter niet zo vergezocht als je zou denken. Een fan kwam namelijk tot deze conclusie nadat die de familiegeschiedenis van beide zangeressen had onderzocht met het platform My Heritage. „Wauw, ik moet haar vragen of dit waar is”, reageert Perry, die gelijk oppert om een DNA-test te laten doen. „Misschien moeten we ons bloed laten testen. Dat is cool.”