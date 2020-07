Actrice Jordana Brewster gaat na 13 jaar huwelijk scheiden

Jordana (40) en Andrew (48) ontmoetten elkaar in 2005 toen ze samenwerkten aan de film The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning. Twee jaar later traden ze in het huwelijk. „We deden alles eerst heel stiekem, omdat het onprofessioneel was om een relatie te krijgen op de set. Dan sloop hij ’s avonds bijvoorbeeld mijn trailer in om elkaar even buiten de opnames te kunnen zien”, vertelde Jordana aan InStyle Weddings tijdens het begin van hun relatie.

Brewster en Form hebben twee zoons: de 6-jarige Julian en de 4-jarige Rowan.