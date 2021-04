Oscar-genomineerden krijgen goodiebag van twee ton

De luxe tasjes zijn echter niet voor iedereen, alleen de genomineerden in de categorieën beste acteur, actrice, regisseur, mannelijke bijrol en vrouwelijke bijrol krijgen van entertainmentbedrijf Distinctive Assets een goodbag. Hierin zit onder meer een vierdaags verblijf in een luxe spa, een driedaagse overnachting in een vuurtoren op een Zweeds eiland, privéles van een bekende personal trainer en een cosmetische ingreep.

De overige genomineerden komen echter ook niets te kort. Net als bij veel andere awardshows zijn er ook bij de Oscars ruimtes waar dure cadeaus worden uitgedeeld.

Tot 2007 deelde The Academy of Motion Picture Arts de goodiebags zelf uit. De organisatie achter de Oscars stopte daarmee vanwege problemen met de fiscus. Distinctive Assets is al negentien jaar verantwoordelijk voor het vullen van de tasjes. Bedrijven doneren maar wat graag cadeaus omdat een bezoek van een grote ster ze veel bekendheid oplevert.