Organisatie achter Razzies zelf winnaar tijdens uitreiking

Het nomineren van de 12-jarige Ryan Kiera Amstrong leverde de organisatie eind januari flinke kritiek op. Naar aanleiding daarvan werd de nominatie van de hoofdrolspeelster in de film Firestarter ingetrokken. Oprichter John Wilson kwam naast het aanbieden van excuses ook met een leeftijdsgrens. Genomineerde acteurs en actrices moeten voortaan minimaal de volwassen leeftijd hebben bereikt.

„Tot onze volgende fout, proost”, was te lezen in de video waarin ook andere winnaars werden bekendgemaakt.

De Amerikaanse acteur Jared Leto (51) werd, voor zijn rol in de actiefilm Morbius, verkozen tot de slechtste acteur over het afgelopen jaar en Adria Arjona (30) ging de boeken in met de slechtste vrouwelijke bijrol in diezelfde film. Acteur Tom Hanks (66) had de uitverkiezing van slechtste mannelijke bijrol in de film Elvis. Blonde werd verkozen tot slechtste film.

De Razzies worden traditioneel uitgereikt op de avond voor de Oscars. De Nederlandse regisseur Paul Verhoeven schreef in 1995 geschiedenis toen hij alle beeldjes voor zijn film Showgirls ophaalde. Doorgaans weigeren regisseurs en acteurs de uitreiking bij te wonen.