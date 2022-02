’Hubertina’: verzetsheldin nam ’verkeerde afslag’

Binnenland

Gratis biebkaart om jongeren te trekken: ’Echt een uitje’

Kleuter Bart van Dijk is op zijn zesde al een boekenwurm. Maandelijks verslindt hij zeker tien boeken die hij gratis mag lenen bij de bieb in Culemborg. Een voorbeeld voor heel Nederland, want de Eerste Kamer besloot deze week dat het lidmaatschap voor 18-minners overal gratis wordt. Zelfs de boete ...