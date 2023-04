Ex Gordon zoekt steun bij dierbaren na verbreken verloving

„Ik dank mijn broer en beste vriendin”, schrijft de Australiër bij een foto van zichzelf, zijn broer en een vriendin. Vorige week werd bekend dat de verloving van Gordon en Gavin is verbroken. De precieze reden achter de breuk is niet bekend. De twee leerden elkaar in januari kennen. Eind maart ging Gavin op één knie voor Gordon, die ervan overtuigd was dat hij dit keer de ware had gevonden. „Het is anders, dat voel je aan alles”, zei hij.

’Emotioneel gebroken’

Gordon is inmiddels in Nederland, waar hij gesteund wordt door vrienden en familie. De presentator liet via social media weten „emotioneel en mentaal gebroken” te zijn. „Geen enkel contact meer hebben na vier maanden dag in dag uit voelt alsof er iemand overlijdt”, aldus Gordon.