Oprah eist met billboards gerechtigheid voor Breonna Taylor

Volgens Variety vraagt de talkshowkoningin via tientallen billboards in en rond Louisville in de staat Kentucky aandacht voor de zaak over de 26-jarige Breonna die in maart tijdens een huiszoeking door de politie werd doodgeschoten. „Eis dat de politie die betrokken is bij de moord op Breonna Taylor opgepakt en aangeklaagd wordt”, staat er in grote letters naast een beeltenis van de vrouw. Daaronder staat een link naar een website van een organisatie die zich inzet tegen systematische en racistische onrechtvaardigheid.

Sinds Breonna werd doodgeschoten zijn de agenten die verantwoordelijk waren nog niet opgepakt en berecht.