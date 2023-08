Holly Johnson, van Frankie goes to Hollywood, is terug: ’Ik geniet voortaan van elk moment’

Holly Johnson (63) was een paar jaar lang de grootste ster van de jaren ’80. Als zanger en frontman van Frankie Goes To Hollywood scoorde hij monsterhits met songs zoals Relax, Two tribes en Welcome to the pleasuredome. Maar de motor stokte toen de man uit Liverpool in het najaar van 1991 de diagnose hiv-positief kreeg. Nu is hij terug en treedt op in Nederland.

„Ondanks enkele gezondheidsproblemen, is mijn stem nog altijd even sterk”, aldus Johnson.