Neemt Ghislaine Maxwell deze sterren mee in haar val?

Donderdag werd bekend dat Ghislaine Maxwell, de vermeende madam van misbruikmiljardair Jeffrey Epstein, is opgepakt. Ⓒ Getty Images

Toen misbruikmiljardair Jeffrey Epstein een jaar geleden in afwachting van zijn strafproces een einde aan zijn leven maakte, leek het er op dat hij al zijn geheimen mee in het graf zou nemen. Nu de FBI zijn ’madam’ Ghislaine Maxwell eindelijk te pakken heeft weten te krijgen, zou het echter zomaar komen dat ze tal van andere mensen in haar val meesleurt. Want wat was nou eigenlijk de connectie tussen Epstein en bijvoorbeeld Alec Baldwin, Dustin Hoffman, Naomi Campbell en Mick Jagger?