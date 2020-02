’De koek is op voor Victoria’s Secret’

Ⓒ Getty Images

Na de open brief van modellenorganisatie The Model Alliance, waarin staat dat Victoria’s Secret actie moet ondernemen tegen de vrouwonvriendelijke cultuur binnen het bedrijf, is het nog maar de vraag of het lingeriebedrijf hier ook daadwerkelijk iets mee gaat doen. Victoria’s Secret weigerde in september namelijk nog zich aan te sluiten aan het RESPECT-programma ter bescherming van de modellen. Volgens fashionjournalist Kim Querfurth moet het roer bij het lingeriemerk zo snel mogelijk om: „De koek is een beetje op voor Victoria’s Secret.”