Engelbewaarder zet zijn leven op zijn kop Marco Schuitmaker: ’Hier heb ik jaren voor geknokt’

Door Edwin Bredius

Met zijn grote hit ’Engelbewaarder’ heeft Marco Schuitmaker zichzelf op de kaart gezet. Ⓒ BrunoPress

In geen kroeg kun je nog een biertje drinken zonder dat de feestknaller Engelbewaarder je om de oren vliegt. Volkszanger Marco Schuitmaker timmert al even aan de weg, maar met zijn grote hit heeft hij zichzelf nu in één klap op de kaart gezet. En daarmee staat ook het privéleven van de nieuwe ster volledig op zijn kop. „Er is in korte tijd veel veranderd, maar daar is onze relatie wel tegen bestand.”