Weesie: doek PowNed is nog niet gevallen

PowNed heeft nu nog de status aspirant-omroep en hoeft door het nieuwe media-akkoord niet meer 150.000 leden te hebben om aanspraak te blijven maken op zendtijd. Een derde daarvan is straks genoeg. PowNed heeft dat aantal nu nog niet, maar daardoor valt zeker nog niet het doek, zegt Weesie.

„Maar de urgentie is nu wel duidelijk. We zijn druk bezig met het opzetten van een grootse ledenwervingscampagne waar we over 1,5 week mee starten”, zegt hij. Om wat lucht te creëren, mikt Weesie op ruim 25.000 nieuwe leden.

Ouderwets

Weesie noemt het systeem met omroepleden hopeloos ouderwets. Volgens hem zou er anders gemeten moeten worden om draagvlak te creëren. „Op Facebook en YouTube zijn wij bijvoorbeeld veruit de grootste. Is dat dan niet genoeg?”, vraagt hij zich af.

Weesie moet nu naar eigen zeggen een groot deel van het huidige budget van PowNed, dat ruim 700.000 euro beslaat, opmaken aan het werven van leden. „Daar had ik ook twaalf prachtige documentaires van kunnen maken. En dat in tijden van bezuiniging bij de publieke omroep. Het is van de ratten besnuffeld.”