Michella Kox koeioneert de boel met coronatest

„Samen test gedaan. Ik heb het gehad en hij had niks”, lacht ze op Facebook. „Maar ik heb dus antistoffen, ik hoef niet meer bang te zijn. Ja, voor de mensheid maar niet voor corona.”

De foto die ze erbij plaatst, roept echter nogal wat verwarring op over de uitslag volgens Kox. Want beide tests laten hetzelfde resultaat zien: geen antistoffen. Alleen de C geeft een streepje, ten teken dat de test werkt.

Wanneer fans haar daarop wijzen, komt de recalcitrante Kox weer om de hoek kijken. Want, zo blijkt, ze wist allang dat ze volgens de uitslag geen antistoffen had. „Wist ik, was weer aan het koeioneren.”

Eind februari deelde ze haar zorgen toen ze zich al maanden niet lekker voelde en veel aan het hoesten was. De dokter constateerde een longontsteking, maar Kox was er niet gerust op en wachtte met smart af tot ze een test kon doen.