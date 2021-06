Volgende hoorzitting Britney Spears op 14 juli

Volgens de wetten in Californië, de Amerikaanse staat waarin Britney woont, kan de curator zich hier tegen uit spreken. Dat zou dus vader Jamie betreffen. Tegelijkertijd kunnen familieleden of vrienden van de persoon die onder het curatorschap valt, Britney in dit geval, voor de rechtbank verschijnen en zeggen of ze het mee eens of oneens zijn. Mocht iemand die betrokken is bij de zaak bezwaar maken tegen de aanvraag om van het curatorschap af te komen, dan wordt de uitspraak van de rechter uitgesteld. Als niemand bezwaar maakt dan is het aan de rechter om te bepalen of het curatorschap wordt stopgezet.

Een aantal professoren van de Universiteit van Baltimore, die gespecialiseerd zijn in rechten, betwijfelt of Britney haar leven daadwerkelijk terug krijgt. „Zelfs als niemand bezwaar zou maken, dan is het twijfelachtig of de rechter haar toch niet een soort van toezichthouder toekent. Al was het maar om haar weer in het zadel te hebben, nadat ze 13 jaar lang geen enkele beslissing voor zichzelf heeft kunnen nemen.”

De kans dat vader Jamie en Britneys zorgmanager Jodi Montgomery bezwaar aantekenen tegen het opheffen van het curatorschap is vrij groot. Als dat het geval is, dienen zowel Britney als haar vader en Montgomery hun standpunten duidelijk te maken voordat de rechter een beslissing neemt.