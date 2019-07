Prinses Claire laat dankdienst schieten

Claire is er ’s middags wel bij in Brussel. Dan vindt daar traditiegetrouw het militair defilé plaats op het Paleizenplein. Ook koning Filip, koningin Mathilde en prinses Astrid en haar man prins Lorenz zijn bij het defilé. Aansluitend bezoekt de koninklijke familie het Feest in het Park. De nationale feestdag op 21 juli wordt ook dit jaar afgesloten met vuurwerk.

België staat elk jaar op 21 juli stil bij de intrede van de eerste koning, Leopold I. In 1831 legde hij de grondwettelijke eed af als koning, dat was het sluitstuk van zijn intrede. Elk jaar bezoeken leden van de koninklijke familie Te Deums, dankdiensten, in verschillende steden. ’s Middags en ’s avonds is iedereen samen in Brussel.