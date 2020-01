Ook rechtszaak tegen Harvey Weinstein in Los Angeles

Dat zou hij in 2013 hebben gedaan in een tijdbestek van twee dagen. Op 18 februari 2013 zou Weinstein een vrouw hebben verkracht in een hotel in de omgeving van Los Angeles. Een dag later randde hij volgens de aanklagers een vrouw aan in een hotel in Beverly Hills.

„We zijn ervan overtuigd dat het bewijs zal aantonen dat de verdachte zijn macht en invloed gebruikte om bij zijn slachtoffers te komen en daarna gewelddadige misdaden tegen hen heeft begaan”, zei aanklaagster Jackie Lacey tijdens een persconferentie. „Ik wil de slachtoffers loven die de stap hebben genomen en dapper hebben verteld wat hen is overkomen.”

De 67-jarige Weinstein wordt door meer dan tachtig vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik. In New York staat hij terecht voor aanklachten die betrekking hebben op twee vrouwen, daarvoor kan de medeoprichter van filmmaatschappij Miramax levenslang krijgen. Hij liep maandag onder grote belangstelling de rechtbank binnen.

