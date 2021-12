’Positivo’ Lily van der Stokker wint Wilhelminaring

De onderscheiding, die eerder werd uitgereikt aan Tirzo Martha (2019), Eja Siepman van den Berg (2017), Auke de Vries (2015), Hans van Houwelingen (2013), Piet Slegers (2011), John Körmeling (2009), Maria Roosen (2006), Carel Visser (2004), Jan van Munster (2002), Joep van Lieshout (2000) en Joop Beljon (1998), is een oeuvreprijs, bedoeld voor Nederlandse kunstenaars van vijftig jaar of ouder. Van der Stokker krijgt net als de voorgaande winnaars ook de opdracht van de gemeente Apeldoorn om een beeld te maken voor het Sprengenpark in die stad.

De jury is unaniem in haar lof voor Van der Stokker. Volgens het juryrapport kenmerkt haar werk zich door vrolijke motieven als bloemen, krullen en wolken in pastelkleuren. „De teksten in haar muurschilderingen en installaties verwijzen naar het alledaagse leven, naar wat geldt als ’typisch vrouwelijk’ en leveren tegelijkertijd een spottend commentaar op de hypes en machtsstructuur van de (kunst)wereld. Haar beeldtaal doet altijd optimistisch, hypervrouwelijk en uitnodigend aan, iets waarmee ze, zo constateerde ze zelf eens, zich in de kunst op ’verboden terrein’ had begeven.”

Huishoudpoëzie

Lily van der Stokker, die afwisselend in Amsterdam en New York woont en werkt, had eerder al belangrijke exposities in het Stedelijk Museum Amsterdam, Boijmans van Beuningen in Rotterdam, het Eindhovense Van Abbemuseum, maar ook in Tate St. Ives in Engeland, het Ludwig Museum Keulen en in het New Museum in New York. Zelf heeft ze haar eigen werk wel eens gekscherend ’huishoudpoëzie’ genoemd. „Ik wilde als jonge kunstenaar oprecht onderzoeken of een kunstwerk ook grappig, vriendelijk of positief kan en mag zijn. En of een mislukt werk ook recht heeft te bestaan. Het antwoord op die vragen is ja, zo ontdekte ik.”

Op een dag sloop het woordje ’lief’ in haar tekeningen. „Een ontzettend belangrijk woord”, vertelde ze in een interview uit 2018 aan De Telegraaf. „Maar je ziet het eigenlijk nooit in de kunst. Ik vond het heerlijk om het te gebruiken, juist omdat het verboden terrein was. Omdat men het kinderlijk vond, meisjesachtig en daarom ongepast. En dat terwijl je als jonge vrouw nog altijd opgevoed wordt met de opdracht om lief en aardig te zijn.”

Feministische lastpost

„Ik ben wel eens een feministische lastpost genoemd en dat beviel me wel. Banale onderwerpen, die met het vrouw-zijn worden geassocieerd, leid ik graag de kunstwereld binnen. Net als ornamentiek. Ik hou van versiering, van dingen mooier maken. Ik vind het lekker om eindeloos krullen te tekenen. Dankzij Mondriaan, De Stijl en het Bauhaus is ornamentiek uit de moderne kunst gebannen. Alles moest strak en ingetogen zijn. Nu heb ik niets tegen het minimalisme, integendeel, maar ik wil toch ook laten zien dat guirlandes, bloemen en tierelantijnen niet per se slecht zijn. En zelfs een plaats in de eigentijdse kunst verdienen.”

De kunstenares die eerder dit jaar al bekroond werd met Jeanne Oosting Prijs, maakte ook diverse kunstwerken voor de openbare ruimte. Zoals het Groen Geruite Huis (2015) in Oostende en The Pink Building tijdens de WorldExpo Hannover (2000). De inwoners van Utrecht kennen natuurlijk haar Celestial Teapot, een zeven meter hoge sculptuur uit 2013 in de vorm van een ’gezellige’ theepot. Deze groeide uit tot een geliefde icoon in Domstad.