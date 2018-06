Nieuwe mijlpaal voor Meghan Markle

Al is prins Harry’s toekomstige bruid nog niet officieel een lid van de koninklijke familie, ze mocht wel met hen de dienst bezoeken in het teken van Commonwealth Day in Westminster Abbey en dat is een grote mijlpaal voor Meghan, zo twee maanden voor haar bruiloft, weet de Daily Mail.

Prins Harry en Meghan Markle worden door het publiek toegeschreeuwd Ⓒ Hollandse Hoogte

Aan het begin van de dienst zongen de royals het volkslied en de aanwezige pers zoomde met hun camera’s maar wat graag in op de Amerikaanse voormalige actrice die nu het ’happy and glorious’ meezong met haar toekomstige koninklijke familieleden. Ook het publiek reageerde voornamelijk op de komst van Meghan en Harry: met gegil en geschreeuw begroeten zij het verloofde koppel.

De pers zoomt graag in op nieuweling en toekomstige bruid: Meghan Markle Ⓒ Hollandse Hoogte

Meghan Markle neemt bloemen in ontvangst als ze de dienst voor de Commonwealth verlaat. Ⓒ Hollandse Hoogte

De dienst op Commonwealth Day is een belangrijke: niet alleen in Groot-Brittanië, maar in alle lidstaten van het Gemenebest wordt deze dag gevierd. Konining Elizabeth staat aan het hoofd van de losse verzameling van voornamelijk voormalige Britse koloniën. En waar Meghan de dienst voor het eerst meemaakt, is het voor de koningin de eerste keer dat zijhaar echtgenoot prins Philip deze dag moet missen, na zijn pensioen afgelopen najaar. Prins William en Catherine Middleton waren er dit jaar wel bij, nadat ze vorig jaar met hun afwezigheid de woede van het publiek over zich afriepen.

Ook prins William en zijn zwangere Catherine Middleton zijn dit jaar van de partij, zij gaan prins Harry en Meghan Markle voor Ⓒ Hollandse Hoogte

De koningin staat aan het hoofd van de gemenebestlanden, zij bezoekt de dienst nu voor het eerst zonder prins Philip Ⓒ Hollandse Hoogte